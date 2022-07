Lennard Kämna ist bei der 109. Tour de France wegen einer Erkältung als erster deutscher Radprofi ausgestiegen. Das teilte sein Team Bora-hansgrohe am Dienstag mit. Kämna war seit Tagen verschnupft gefahren. Am letzten Ruhetag am Montag hatte er versucht, die Erkältung auf dem Hotelzimmer auszukurieren. Die Coronatests fielen laut Teamangaben negativ aus.