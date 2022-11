In Frankreich ist der Erstliga-Schiedsrichter Johan Hamel während des Trainings an einem Schlaganfall gestorben. Das teilte die Schiedsrichtergewerkschaft SAFE am Mittwoch in Paris mit. Hamel stand seit der Saison 2015/2016 im Profifußball als Schiedsrichter auf dem Platz und pfiff insgesamt 135 Spiele in der Ligue 1 und 85 Partien in der zweiten französischen Liga.