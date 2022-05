1 / 10

War es eine erfolgreiche erste Saison für Lionel Messi in Paris? Finanziell ganz sicher: Mit Einnahmen in Höhe von 130 Millionen Dollar steht der argentinische Fußballstar zum zweiten Mal nach 2019 ganz oben im »Forbes«-Ranking der bestbezahlten Sportler. Woher das Geld kommt, scheint dem siebenfachen Ballon d'Or-Gewinner dabei zweitrangig: Paris Saint-Germain wird aus dem Emirat Katar finanziert, privat sorgte Messi zuletzt mit einer Werbepartnerschaft mit Saudi-Arabiens Tourismusbehörde für Kritik. Auch sportlich läuft bei dem 34-Jährigen nicht alles rund: Nur vier Tore in der Liga und das Aus im Achtelfinale der Champions League stehen mit PSG zu Buche.