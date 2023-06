Keine Rückkehr zu Barça

Diese heizte nicht zuletzt Messis Vater und Berater Jorge zuletzt an. »Ich wollte das wirklich«, sagte Messi nun, »aber nach den Erfahrungen und dem Abschied, den ich dort hatte, wollte ich nicht noch einmal in dieselbe Situation kommen.«

Im Sommer 2021 hatte Messi den Klub, der in beträchtlicher wirtschaftlicher Schieflage war, verlassen. Seither hat sich die Situation kaum verändert, die Rückkehr war für Barça kaum zu realisieren. Einen Abschied wird er wohl dennoch bekommen, der Klub teilte am Mittwochabend mit, dass er an einer Ehrung für Messi arbeiten werde.