Yehualaw hatte im April bei ihrem Marathondebüt in Hamburg das Ziel in der Weltklassezeit von 2:17:23 Stunden erreicht und war damit deutlich unter dem Streckenrekord ihrer Landsfrau Meselech Melkamu von 2:21:55 Stunden aus dem Jahr 2016 geblieben. Insgesamt waren mehr als 40.000 Läufer und Läuferinnen in London am Start.