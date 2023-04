Am Sonntag soll auch der TCS London Marathon mit mehr als 45.000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. In den vergangenen Jahren haben der BBC zufolge am Rande des sportlichen Großereignisses immer wieder auch Proteste stattgefunden – etwa 2019 von Extinction Rebellion oder von der Gruppe Just Stop Oil im vergangenen Jahr.

»Extinction Rebellion hat nicht vor, den London-Marathon zu stören«, schreibt die Organisation in einer Mitteilung auf ihrer Website und verweist auf die ähnlichen Ziele. Beim London-Marathon, der auch eine Charity-Veranstaltung ist, würden »viele Menschen für gemeinnützige Organisationen und soziale Bewegungen laufen«, man wolle dieselben Dinge.