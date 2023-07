»Ich werde weiterhin mein Leben dem Pferdesport widmen«, kündigte er an: »Ganz ohne Reiten kann ich nicht sein, da dies mein Lebensinhalt war und ist. Deshalb werde ich Pferde weiterhin ausbilden und auch hin und wieder in kleinem Rahmen bei Turnieren vorstellen.« Außerdem betreibt er Pferdehandel und organisiert Turniere.

Beim Großen Preis am Sonntag belegte er vor 40.000 Zuschauern zum Abschluss mit der Stute Mila nach einem Fehler am Wassergraben Rang 25. Ansonsten humpelte er über das Gelände. Anfang März war der Reiter beim Turnier in Doha gestürzt und hatte sich einen Beinbruch zugezogen. Erst Anfang des Monats hatte Beerbaum sein Comeback gegeben – um nun doch die Karriere zu beenden.