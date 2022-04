Der belgische Rad-Jungstar Remco Evenepoel hat die 108. Auflage des Frühjahrsklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Der 22-Jährige, in seiner Heimat bereits als der neue Eddy Merckx gefeiert, holte sich am Sonntag nach 257,2 Kilometern und zehn Anstiegen seinen ersten Sieg beim schweren Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Er gewann im Alleingang vor seinen beiden Landsmännern Quinten Hermans und Wout van Aert.

Evenepoel war bei seiner Lüttich-Premiere eigentlich nur als Helfer von Julian Alaphilippe vorgesehen, doch der französische Weltmeister verletzte sich bei einer Massenkarambolage 62 Kilometer vor dem Ziel so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

In den Unfall war auch Alaphilippes belgischer Teamkollege Ilan Van Wilder verwickelt. Er brach sich den Kiefer und wird ebenso weiter in einer Klinik behandelt.

Der 29-jährige Alaphilippe brach sich ein Schulterblatt und zwei Rippen. Zudem zog er sich eine Lungenverletzung zu. Das gab sein Team Quick Step am Abend bekannt. Sein Zustand sei stabil. Alaphilippe bleibe vorerst noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Wie lange er ausfällt, wurde nicht mitgeteilt.

Vorjahressieger Pogačar musste kurzfristig passen

Evenepoel sorgte an der Côte de la Redoute, dem vorletzten Anstieg, für die Vorentscheidung, als er mit einer kraftvollen Attacke ausriss und in Zeitfahrer-Manier seinem bisher größten Erfolg entgegenfuhr. Am letzten Anstieg hängte er dann den Franzosen Bruno Armirail ab und hatte im Ziel 48 Sekunden Vorsprung.

»Das war mein bester Tag auf dem Rad, ein perfekter Tag. Das ist unglaublich«, sagte Evenepoel und fügte hinzu: »Ich habe in den vergangenen anderthalb Jahren mental und körperlich sehr gelitten und endlich habe ich das Gefühl, dass alles gut läuft, alles stabil wird und ich wieder der alte werde«, sagte Evenepoel. Im August 2020 hatte er sich bei einem schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt das Becken gebrochen und neun Monate pausieren müssen.