Sie trete in den Hungerstreik, werde nur noch Wasser für ihre Medikamente zu sich nehmen. Das hatte Ángeles Béjar am Montag in der spanischen Kleinstadt Motril angekündigt. Béjar ist die Mutter von Luis Rubiales, dem angeschlagenen Präsidenten des spanischen Fußballverbands, der sich nach einem unaufgeforderten Kuss auf den Mund von Nationalspielerin Jennifer Hermoso heftiger Rücktrittsforderungen aus Politik, Gesellschaft und Sport gegenüber sieht.