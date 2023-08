In dieser kleinen Kirche im südspanischen Motril hat sie sich verbarrikadiert und ist in den Hungerstreik getreten: die Mutter von Luis Rubiales, Chef des spanischen Fußballverbands. Ihrer Meinung nach seien die Proteste und Rücktrittsforderungen gegen ihren Sohn "unmenschliche Schikane". Auch Freunde und Familie zeigen wenig Verständnis für die Aufregung:

Demeiza Bejar Sanchez, Cousine von Luis Rubiales: »Ich denke, dass dieser massive Lynchmord an einer ehrlichen und loyalen Person beschämend ist. Ich kenne ihn sehr gut, und was er jetzt durchmacht, ist ungerecht.«

Maria Mora, Freundin der Familie Rubiales: »Das Ganze wurde aus dem Zusammenhang gerissen und zu etwas gemacht, wo es nicht hingehört. Er wird als Vergewaltiger oder Sexualstraftäter verurteilt. Ich weiß, was sexuelle Aggression ist, und das hat nichts damit zu tun.«



Rubiales hatte nach dem WM-Sieg der Spanierinnen vor den Augen eines Millionen-Publikums den Kopf der Spielerin Jennifer Hermoso mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Hermoso sagte darauf, sie wollte nicht geküsst werden, es sei nicht mit ihrem Einverständnis passiert. Der Vorfall sorgte international für Empörung.

Am Montagabend haben nun auch die Regionalpräsidenten des spanischen Fußballverbands ihren Chef zum sofortigen Rücktritt wegen seines "inakzeptablen Verhaltens" aufgefordert. Er habe dem Image des spanischen Fußballs schweren Schaden zugefügt. Am Samstag hatte der Fußball-Weltverband Fifa Rubiales für zunächst 90 Tage suspendiert. Und seit mehr als einer Woche fordern Spanier und Spanierinnen lautstark seinen Rücktritt, so wie hier am Montag in Madrid.

»Es war furchtbar ekelhaft. Dass man den Kuss aus der Nähe sehen konnte, den er ihr ohne ihr Einverständnis gegeben hat. All diese Umarmungen und Berührungen waren völlig unangebracht.«

»Es ist so enttäuschend. Wir können unsere Freude als Frauen nicht ausdrücken, ohne dass ein Mann sie unterbricht und verdirbt und sie für sich beansprucht. Dass er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen muss, dass er so etwas tun muss, den Moment für Jenni Hermoso ruinieren.«

Die Causa Rubiales ist zum Symbol eines Macho-Verhaltens geworden, das man im liberalen Spanien unter Premierminister Pedro Sánchez überwunden glaubte. Der Oberste Gerichtshof leitete am Montag eine Voruntersuchung ein. Er will prüfen, ob es sich bei Luis Rubiales Verhalten möglicherweise um einen sexuellen Übergriff handeln könnte. Rubiales selbst hatte sich entschuldigt, einen freiwilligen Rücktritt bislang jedoch abgelehnt.