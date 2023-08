Rubiales droht weiterer Ärger

Bereits am Wochenende war Rubiales vom Weltverband Fifa für 90 Tage vorläufig gesperrt worden, zusätzlich wurde ihm ein Kontaktverbot zu Hermoso auferlegt. Einen freiwilligen Rücktritt als Verbandschef verweigerte er, stattdessen setzte er bei einer außerordentlichen RFEF-Versammlung am Freitag zu einer polemischen Verteidigungsrede an.

Zudem befasst sich der Sportgerichtshof TAD am Montag mit dem Kuss-Skandal, auch die RFEF lud parallel zu einer außerordentlichen Sitzung.

Auch aus der Politik reißt die Kritik an Rubiales nicht ab. Spaniens Arbeitsministerin Yolanda Diaz sagte am Montag, männlicher Chauvinismus sei »systemisch« im Land und habe sich beim Kuss von Rubiales in seiner schlimmsten Form gezeigt.