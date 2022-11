Die Astros waren nach ihrem ersten Triumph vor fünf Jahren noch dreimal als Verlierer aus der World Series hervorgegangen. Der 73 Jahre alte Astros-Manager Dusty Baker, seit einem Vierteljahrhundert Coach, hatte noch nie die World Series gewonnen. Mit zuvor 2093 Siegen war er der Manager mit den meisten Erfolgen, ohne die Meisterschaft geholt zu haben.

Houston wird von vielen Baseball-Fans kritisch betrachtet

Baker avancierte dabei mit 73 Jahren zum ältesten Trainer, der in einer der vier großen nordamerikanischen Sportligen eine Meisterschaft gewann. »Was als Nächstes kommt? Ich habe gesagt, wenn ich eine gewinne, möchte ich auch eine zweite gewinnen«, sagte Baker nach seinem ersten Titel in 25 Jahren als Cheftrainer in der Major League Baseball.