Major League Baseball Massenschlägerei endet in acht Suspendierungen

Schon am Samstag war es beim Duell der beiden Kontrahenten zu Spannungen gekommen, als Mariners-Pitcher Erik Swanson Angels-Profi Mike Trout mit einem Fastball auf Kopfhöhe knapp verfehlte.

Am Sonntag bauten sich die Feindseligkeiten weiter auf: Im ersten Inning warf Angels-Pitcher Andrew Wantz den Ball noch knapp am Kopf von Seattles Julio Rodriguez vorbei, ein Inning später traf Wantz Seattles Schlagmann Jesse Winker mit einem knapp 150 km/h schnellen Wurf an der rechten Hüfte.