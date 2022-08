Kreislaufkollaps bei EM Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo geht es offenbar besser

Sie war mehr als eine Stunde sichtlich benommen: Nach dem Wettkampf bei der Leichtathletik-EM in München klagte Malaika Mihambo über Atemnot und Kreislaufprobleme. Am Nachmittag will sie sich nun näher äußern.