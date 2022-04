Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Bei der Niederlage am Dienstag beim FC Liverpool (0:4) hatte Ronaldo gefehlt. Dennoch hatten die Liverpool-Fans in der 7. Minute der Partie in Anfield gemeinsam mit United-Anhängern für rund 60 Sekunden applaudiert und die Hymne »You'll Never Walk Alone« gesungen.

Auch die Arsenal-Fans applaudierten in der 7. Minute für Ronaldo. »Klasse Geste der Arsenal-Anhänger, mit Applaus für Cristiano in der siebten Minute«, twitterte Manchester United noch während des Spiels. Die Geste spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt.

»Operation am offenen Herzen«

Manchester United konnte nur zwei seiner letzten zehn Pflichtspiele gewinnen. In der Champions League war man im Achtelfinale an Atlético Madrid gescheitert. Am Donnerstag hatte der Klub die Verpflichtung von Erik ten Hag zur kommenden Saison mitgeteilt. Der Trainer von Ajax Amsterdam ersetzt Interimscoach Rangnick.