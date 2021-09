»Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde« Philippinische Box-Legende Pacquaio beendet Karriere

Manny Pacquiao ist in seiner Heimat ein Volksheld. Als Boxer wurde er in acht Gewichtsklassen Weltmeister. Nun verabschiedet sich der 42-Jährige vom Sport – er will jetzt Präsident der Philippinen werden.