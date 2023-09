Mit individuellen Trackingchips konnten die Rennverläufe nachvollzogen werden. Ergebnis: Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen demnach 30 Kilometer, andere einen Halbmarathon, vereinzelt waren es auch nur wenige Kilometer. Abgekürzt wurde teils per U-Bahn, Bus oder dem eigenen Auto.



Die Sportbehörde der Hauptstadt reagierte am 30. August auf die Vorwürfe und kündigte an: »Wir werden die Fälle identifizieren, bei denen die Marathon-Teilnehmer unsportliches Verhalten an den Tag gelegt haben, und werden ihre Zeiten aus den Ergebnislisten löschen.«