Der Kenianer Kelvin Kiptum ist bei seinem Marathon-Debüt in Valencia dem Weltrekord seines Landsmanns Eliud Kipchoge nahegekommen. Der 23-jährige Läufer überraschte am Sonntag mit einer Zeit von 2:01:53 Stunden und kam damit nur 44 Sekunden später ins Ziel als Kipchoge im September bei seinem Weltrekordlauf in Berlin. Es ist die drittschnellste jemals gelaufene Zeit über die 42,195 Kilometer.