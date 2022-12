Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Schweinsteiger und Sedlaczek harmonieren. Wenn sich ihre Blicke kreuzen, dann droht mein Smart-TV zu schmelzen. Ich warte nur auf den Warnhinweis: Ihr Gerät wird wegen Überhitzungsgefahr automatisch abgeschaltet.

Ich erinnerte mich an die Bilder vom Sommermärchen, wie Schweini und Poldi in Tennissocken im Hotelbett lagen und sich so sehr mochten, dass sie stundenlang nur miteinander Playstation spielen wollten, was immer noch die höchste Form der Zuneigung ist unter Jungs.