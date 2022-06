Für ihn sei »ein Zeitpunkt gekommen, an dem neben dem Fußball auch anderen Dingen in meinem Leben eine größere Bedeutung zukommt«, erklärte Burgstaller in der Mitteilung. An Burgstaller war auch sein Ex-Klub 1. FC Nürnberg interessiert. Die Franken sollen laut Medienberichten eine höhere Ablösesumme als Rapid geboten haben.