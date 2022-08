Bei der EM in Rom, die gerade stattfindet, stellten sich Athletinnen und Athleten trotz der Kritik an Buschkow hinter den freigestellten Bundestrainer. Ausblenden könne sie die turbulenten Ereignisse »natürlich nicht«, sagte Tina Punzel am Morgen nach ihrer zweiten Goldmedaille. Aktivensprecher Timo Barthel sagte nach Synchron-Bronze vom Turm: »Wir sind ein Team, wenn einer fehlt, ist das natürlich blöd. Deswegen hoffen wir, dass sich das so schnell wie möglich klärt und wir ihn schnell wieder haben.« Für diese Äußerungen gab es viel Kritik in den sozialen Medien.