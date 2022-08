In dem Film warf der heute 51-jährige Hempel dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) und auch Buschkow vor, schon 1997 von den Vorwürfen gewusst, aber nichts Entscheidendes getan zu haben. Hempel hatte sich nach eigenen Angaben 1997 der damaligen Bundestrainerin Ursula Klinger, die 2006 starb, anvertraut. Diese soll dann die Verbandsführung und die DSV-Trainer informiert haben.

»Das kann ich nicht bestätigen«, sagte Buschkow der »FAZ«. Er war 1997 Bundestrainer Nachwuchs und Sichtung am Bundesstützpunkt in Berlin. »Ich habe für mich noch mal nachgeforscht und was ich sagen kann, ist, dass wir als DSV-Trainer bei den Deutschen Meisterschaften 1997 in Berlin in einem offiziellen Gespräch von Ulla Klinger informiert wurden, dass aufgrund von persönlichen Differenzen mit sofortiger Wirkung Frank Taubert Jan Hempel trainieren wird«, sagte Buschkow. »Mehr wurde uns dazu nicht gesagt.«