Zumindest ein General Manager der unteren Ligen – Kevin Mahoney von den Class A Brooklyn Cyclones – sagte, dass es trotz der kürzeren Spielzeit keine Einbußen bei den Konzessionsverkäufen gab. Dennoch sahen sich bereits damals einige Teams gezwungen, Anpassungen vorzunehmen.

Siebte-Inning-Regel zur Sicherheit

Die Rangers erlaubten in der vergangenen Saison den Verkauf von Alkohol im achten Inning und haben diese Option in dieser Spielzeit weiter ausgebaut. Das Team teilte mit, dass der Schritt, einen Service am Platz für alle anzubieten – die Fans können über ihr Telefon bestellen –, teilweise als Reaktion auf die Pitch-Clock und das Potenzial kürzerer Spielzeiten erfolgte. So müssten die Fans nicht länger in der Schlange an den Verpflegungsständen warten.