Nach Enthüllungen des viermaligen Olympiasiegers Mo Farah, er sei als Kind unter falschem Namen nach Großbritannien geschleust worden, hat die britische Polizei die Ermittlungen aufgenommen. »Die Berichte in den Medien über Sir Mo Farah sind uns bekannt«, teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit. »Wenn in den Medien über Straftaten berichtet wird, die von erheblichem öffentlichem Interesse sind, und es keinen Grund gibt, daran zu zweifeln, kann die Met einen Kriminalbericht erstellen.« Derzeit würden die verfügbaren Informationen sondiert.