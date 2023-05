Der Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Foxhill-Motocross-Strecke in der Nähe von Swindon in Wiltshire. Beide Personen hätten sich den Berichten zufolge in einem speziellen Bereich getrennt vom Publikum aufgehalten. Der Wettbewerb wurde unmittelbar danach abgebrochen, wie der Veranstalter mitteilte . Der Fahrer blieb unverletzt.