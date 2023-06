Binder wurde 2016 Weltmeister in der Moto3, verpasste 2019 nur um drei Punkte den Titel in der Moto2 und fährt seit 2020 für das Red Bull-Team KTM in der MotoGP.

Weltmeister Bagnaia siegt

In diesem Jahr liegt er in der Gesamtwertung auf Rang vier, nachdem er das Rennen in Mugello nur auf Platz elf beendet hatte. Der Sieg ging an Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Ducati-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) und Jorge Martin (Spanien/Ducati) durch. Damit baute Bagnaia vor dem Hauptrennen des 6. von 20 Läufen der Königsklasse im Motorradrennsport am Sonntag seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor Bezzecchi aus.