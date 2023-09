Mt der Mannschaft zurückgeflogen

»Bagnaia hat mehrere Prellungen erlitten, aber weitere medizinische Untersuchungen haben keine Brüche ergeben«, teilte Ducati mit: »Der amtierende Weltmeister wird mit der Mannschaft nach Italien fliegen.«

Bereits vor Bagnaia waren in der ersten Kurve mehrere Fahrer nach einem Fehler von Bastianini im Mittelfeld zu Sturz gekommen. Teamkollege Bastianini erlitt laut Ducati Frakturen am linken Knöchel und an der linken Hand. Er werde in den nächsten Tagen an beiden Stellen operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Nach einer längeren Pause wurde das Rennen gegen 14.30 Uhr wieder aufgenommen. Espargaro setzte sich im Duell mit seinem spanischen Aprilia-Teamkollegen Maverick Viñales durch und krönte nach dem Sprintsieg sein Wochenende. Obwohl Bagnaia keine Punkte sammeln konnte, bleibt er der Gesamtführende.