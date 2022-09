Nach Absage von Anthony Joshua Tyson Fury boxt gegen Kölner Mahmoud Charr

»Ich freue mich darauf, gegen einen Mann zu kämpfen, der kämpfen will und Feuer und Verlangen hat«, schrieb der 34-jährige Fury in einer Instagram-Story. Charr hatte Fury herausgefordert. »Gute Entscheidung. Bruder, wir werden unseren Fans die beste Show liefern«, antwortete der Kölner mit syrisch-libanesischen Wurzeln in den sozialen Medien. Der Kampf soll in Manchester oder Cardiff stattfinden.