Bundestrainer Gordon Herbert hatte Kleber in seinen 18er-Kader für die am 31. Juli beginnende WM-Vorbereitung nominiert. Dieser wird vor dem Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) noch auf zwölf Spieler reduziert. Schröder, der jüngst zu den Toronto Raptors gewechselt war, wird das DBB-Team als Kapitän aufs Parkett führen.