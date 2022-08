Nach Missbrauchsfällen Deutscher Schwimmverband fordert unabhängige Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt

Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat sich nach den jüngsten Missbrauchsvorwürfen in einer Stellungnahme bei den Opfern entschuldigt. »Wir möchten uns an dieser Stelle aufrichtig bei allen Menschen entschuldigen, die jemals Gewalt, gleich, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art, im deutschen Schwimmsport erleben mussten«, heißt es in einem DSV-Statement: »Wir können Taten aus der Vergangenheit leider nicht mehr ungeschehen machen, aber als die aktuell Verantwortlichen tun wir alles in unserer Macht Stehende, um solche unfassbaren Taten jetzt und in Zukunft zu verhindern.«