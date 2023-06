Das abschließende Rennen von St. Gallen nach Abtwil fand nur wenige Kilometer von Mäders Geburtsort Flawil statt. Mäder war am Donnerstag in einer Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Drei Teams, darunter Mäders Equipe Bahrain Victorious, sowie mehrere Fahrer aus anderen Mannschaften verließen daraufhin die Schweiz-Rundfahrt.