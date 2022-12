Eberl war Anfang des Jahres unter Tränen nach 23 Jahren bei Borussia Mönchengladbach (als Spieler und anschließend Funktionär) zurückgetreten. Er begründete den Abgang mit seiner psychischen Belastung und sagte: »Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.« Mitte September gab RB Leipzig dann seine Verpflichtung als Sportdirektor zum Dezember bekannt.

Dass er nun ausgerechnet das Projekt RB betreut, das er früher selbst scharf kritisierte, sah Eberl nicht als großes No-Go: »Am Ende gibt es nur einen, dem du wirklich Rechenschaft ablegen musst, und das bist du selbst. Und ich habe einfach Bock, für Leipzig zu arbeiten«, sagte er Ende Oktober.