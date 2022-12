Im deutschen Fußball wird früher oder später über Matthias Sammer geredet, es ist jetzt wieder so weit. Er könnte, vielleicht, möglicherweise, bei der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff nachfolgen, Sie haben das neueste Gerücht sicher gehört. Matthias Sammer ist für mich der Mann der »Galligkeit«. Vor zehn Jahren, da war er Sportvorstand in München, schimpfte er nach Abpfiff mal, die Mannschaft sei nicht »gallig« genug gewesen. Da hatten die Bayern gerade das neunte Mal in Folge gewonnen.