Nachruf auf Karl Senne Das Familienmitglied vom ZDF

Wer damals auf dem Bildschirm auftauchte, als Reporter, als Moderator, als Kommentator, war ein guter Freund, wir kannten alle Gesichter, wir kannten vor allem aber auch alle Stimmen. Man konnte im Nebenraum sein und das Fernsehbild nicht sehen, wenn man die Stimme hörte, wusste man Bescheid.

Oskar Wark, leicht schnaufend, man konnte ihn höchstens optisch mit dem schwergewichtigen ZDF-Nachrichtensprecher Gerhard Klarner verwechseln; Wolfram Esser, der immer so wirkte, als nehme das alles nicht so wichtig, was er da erzähle; Arnim Basche, der immer leicht sauertöpfisch wirkende Pferdespezialist, natürlich Bruno Moravetz, den man sich ohne Ski schwer vorstellen konnte, Moravetz, der sein »Wo ist Behle« in die Winterlandschaft von Lake Placid hineinseufzte und so TV-Geschichte schrieb.