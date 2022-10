In einer japanischen Gesellschaft, die zu jener Zeit erst begann, sich dem Westen zu öffnen. Die Yakuza, die japanische Mafia, war ein bedeutender Faktor. Inokis Trainer war in sie verwickelt, nach einer Messerstecherei mit einem Yakuza starb er 1963 an den Folgen der Verletzung. Die Messerklinge war mit Urin benetzt gewesen, die Wunde hatte sich entzündet – mit tödlichen Folgen für Rikidozan.

Ringname "Brennender Kampfgeist"

Nach dessen Tod organisierte sich Inoki, ausgestattet mit dem Ringnamen »Brennender Kampfgeist« selbst, in den frühen Siebzigerjahren gründete er seine eigene Wrestling-Organisation. Da war er schon so populär wie Hulk Hogan in den USA. Für die Manager, die den Kampf gegen Ali austüftelten, war daher klar: Wenn es einen Gegner für The Greatest gibt, dann muss es Antonio Inoki sein.