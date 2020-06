Rassismus in der Nascar-Rennserie Galgenstrick in der Garage von Wallace gefunden

Bubba Wallace, der einzige Afroamerikaner in der Nascar-Serie, befürwortet das Verbot der Konföderierten-Flagge. Vor einem Rennen in Alabama lag nun eine Henkersschlinge in seiner Garage - ein Symbol des Ku-Klux-Klan.