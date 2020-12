Missbrauchsvorwürfe im Turnen Icon: Spiegel Plus »Ich habe nachts in Frischhaltefolie geschlafen«

Sechs Kunstturnerinnen machten vor Kurzem im SPIEGEL öffentlich, was sie über Jahre am Bundesstützpunkt in Chemnitz erlitten haben. Nun belasten acht weitere Athletinnen die dortige Trainerin Gabriele Frehse.