Glen Ashby, Segler:

»Okay, es geht los.«

Star-Segler Glen Ashby nimmt Fahrt auf. Diesmal nicht wie gewohnt auf dem Wasser, sondern auf festem Untergrund. Mit seinem Gefährt namens ›Horonuku‹ will der Neuseeländer gemeinsam mit dem Emirates Team New Zealand den Geschwindigkeitsrekord der vom Wind angetriebenen Fahrzeuge an Land brechen.

Glen Ashby, Segler:

»Vielleicht brauche ich die ganze Länge der Startbahn, wenn ich nur ein bisschen schneller fahre, das ist alles. Mal sehen, wie es läuft.«

Eine Herausforderung, selbst für ein Team, das schon viermal den America's Cup gewonnen hat. Denn beim Segeln auf dem Land ist ähnlich wie auf dem Wasser nicht nur der Wind entscheidend, sondern einmal mehr die Technik. Gewicht und Balance des Fahrzeugs müssen optimiert werden.

Sean Regan, Projekt-Manager:

»Wir können die Hinterräder hier einen Meter nach vorne versetzen. Das verändert das Gleichgewicht. Das könnte dazu beitragen, dass wir schneller werden.«

Schneller als Richard Jenkins, der 2009 den bisherigen Rekord von 202,9 km/h aufgestellt hat:

Glen Ashby, Segler:

»Ich fühle mich sehr wohl mit dieser kurzen Einstellung, es fühlt sich für mich wie eine deutliche Verbesserung an. Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich das anfühlt. «

Sean Regan, Projekt-Manager

»Es ist eine Sache der Balance und mit jedem Durchgang, lernen wir.«

Die Tests mit der »Horonuku« in Neuseeland sind nun beendet. Den tatsächlichen Rekordversuch will das Team in ein paar Monaten in Australien wagen.