Beim Marathon in New York hat Sharon Lokedi für eine Überraschung gesorgt: Die 28 Jahre alte Kenianerin gab in dem Rennen ihr Debüt über die Marathon-Distanz und lief direkt zum Sieg. In 2:23:23 Stunden kam Lokedi vor Lonah Salpeter aus Israel und der Weltmeisterin Gotytom Gebreslase aus Äthiopien ins Ziel. Die zweifache 5000-Meter-Weltmeisterin Hellen Obiri (Kenia) wurde bei ihrem ersten Marathon Sechste in 2:25:49 Stunden.