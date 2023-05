Newsletter »SPIEGEL läuft!« Hörbücher, Knipsen und Diktieren beim Joggen. Hat der einen Vogel?

Die Selbstvermessung wird teils als Selbstoptimierung verstanden, als eine männliche Form von Magersucht, als eisernes Korsett der Selbstperfektionierung. Das sehe ich nicht so, ich meine, die Technik macht mich ja oft langsamer und versaut meine schönen Statistiken. Ich sehe die Selbstvermessung eher als eine Geisteshaltung der Neugier und Offenheit für Unerwartetes.

So einen Text einfach mal probehalber unterwegs zu diktieren, das gehört für mich auch zur Selbstvermessung. Was passiert eigentlich mit dem Geist, wenn der Körper in Bewegung ist? Bewegen sich vielleicht auch meine Gedanken anders? Das Beste ist für mich immer dieses Flow-Erlebnis, das kommt bei mir oft so nach 20 Minuten oder so. Der Geist wird freier, ich denke assoziativer, das ist ein bisschen wie ein trockener Rausch. Dann knipse ich gerne oder mache mir Notizen, ich bekomme Abstand zu Alltagsdingen und entdecke neue Perspektiven.