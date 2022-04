Beim NFL-Draft sind wie erwartet die Verteidiger in den Fokus gerückt: Die ersten fünf Spieler, die in der Nacht auf Freitag auf der im Springbrunnen vor dem berühmten Hotel Bellagio in Las Vegas aufgebauten Bühne ausgewählt wurden, waren allesamt Defensivspieler. Die Jacksonville Jaguars nutzten ihren ersten Pick für Travon Walker, der zukünftig die Quarterbacks des Gegners attackieren soll. Auch die Detroit Lions entschieden sich an zweiter Stelle mit Aidan Hutchison für einen Defensive End.

Als Defensive End spielen zumeist große, schwere, aber ebenso athletische Spieler, die sich gegen Gegenspieler durchsetzen wollen, um den Quarterback unter Druck zu setzen und im besten Fall zu Boden zu reißen. Im vergangenen Jahr waren die ersten drei ausgewählten Spieler noch Quarterbacks gewesen.

Bild vergrößern Die Bühne des Drafts am Las Vegas Strip, im Wasser des Springbrunnens vor dem Hotel Bellagio Foto: John Locher / AP

Der erste ausgewählte Passempfänger in diesem Jahr war Drake London an achter Stelle durch die Atlanta Falcons. Für eine kleine Überraschung sorgten die Pittsburgh Steelers, die nach dem Karriereende von Quarterback-Legende Ben Roethlisberger einen neuen Quarterback auswählten: aber nicht etwa Malik Willis, wie im Vorfeld spekuliert wurde, sondern Kenny Pickett, den Quarterback der University of Pittsburgh. Pickett ist der einzige Spielmacher, der in der ersten Runde, die aus 32 Spielern besteht, ausgewählt wurde.

Dass die Steelers einen neuen Quarterback draften würden, galt als sicher. Anfang April war Roethlisbergers Backup Dwayne Haskins bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Beim Draft haben die Teams der Reihe nach das Recht, einen Nachwuchsspieler auszuwählen. Die schlechtesten Teams dürfen als Erstes auswählen, um für eine möglichst ausgeglichene Liga zu sorgen. Die 32 Mannschaften können ihre Auswahlmöglichkeiten jedoch untereinander tauschen, beispielsweise für Spieler. Durch einen solchen Deal spielt Passempfänger A.J. Brown von den Tennessee Titans zukünftig für die Philadelphia Eagles.

Andere Teams wie die Miami Dolphins hatten schon im Vorfeld des Drafts mehrere Auswahlmöglichkeiten für Spieler eingetauscht. Dadurch holten sie etwa Passempfänger Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs, ein Superstar auf seiner Position. Mit dieser Taktik, erfahrene Spieler zu holen, statt Talente auszuwählen , hatten die Los Angeles Rams in der vergangenen Saison den Super Bowl geholt. Deswegen war erwartet worden, dass Teams die Personalpolitik der Rams adaptieren.

Deutschsprachige Spieler warten in späteren Runden In der kommenden Nacht geht es mit der zweiten und dritten Runde los. Nur die besten 32 Spieler werden am Starttag des mehrtägigen Drafts ausgewählt. Die Runden vier bis sechs werden in der Nacht zum Sonntag gezogen. Neben dem Österreicher Bernhard Raimann, ein Offensive Tackle, der als einer der besten Collegespieler seiner Position gilt, könnte dann auch der Deutsche Marcel Dabo ausgewählt werden. Der 23 Jahre alte Passverteidiger hatte bei Sichtungstagen in den vergangenen Wochen überzeugt. Vergangene Saison spielte Dabo für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF), ehe er sich für den Draft meldete.