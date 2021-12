Bei NFL-Spiel Fox-Kommentator sorgt nach mutmaßlich schwerer Kopfverletzung für Empörung

In der NFL blieb ein Spieler bewusstlos liegen, beim Abtransport zitterten seine Arme. Der Kommentator sprach von niedrigen Temperaturen in Los Angeles, was angesichts einer möglichen Hirnverletzung scharfe Kritik hervorrief.