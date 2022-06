Donald will einen weiteren Titel

Der 31-Jährige hat in seiner Karriere dreimal den Titel des Defensive Player of the Year gewonnen – öfter als jeder andere Spieler. In seinen acht Jahren in der Liga gelangen Donald 98 Sacks, davon 12,5 im Jahr 2021. Vom Sack spricht man, wenn der gegnerische Quarterback hinter der eigenen Angriffslinie zu Fall gebracht wird.

»Es ist ein großer Vertrag«, sagte Rams-Coach Sean McVay am Montag in einem Radio-Interview. »Und er hat ihn sich verdient. Wir wollten eine Lösung finden, bei der wir uns um ihn kümmern und er unser Team und unsere Defense weiter anführt.«

Donald selbst wandte sich in einer am Montag veröffentlichen Video-Botschaft der LA Rams an die Fans: »Ich bin wieder voll da. Lasst uns einen weiteren Ring holen. Warum nicht?«