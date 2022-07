Wird ein Football-Spieler wegen des Verdachts auf Gewalt gegen Frauen festgenommen, halten sich die Konsequenzen für seine NFL-Laufbahn in Grenzen. Zu diesem Schluss kommt eine britische Studie , die im Mai in der Fachzeitschrift »Violence Against Women« veröffentlicht wurde. Dort wurden die Karriereverläufe aller 117 zwischen den Jahren 2000 und 2019 aus diesem Grund verhafteten NFL-Profis untersucht und mit den Werdegängen ähnlich leistungsfähiger Spieler verglichen, gegen die keine Vorwürfe vorliegen.