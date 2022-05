Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Mit sieben Superbowl-Siegen ist Brady der erfolgreichste Profi in der Geschichte der Liga. Mit den Buccaneers hat er 2021 die Meisterschaft gewonnen. Das Team aus Florida spielt am 13. November in München gegen die Seattle Seahawks. Es wird das erste Spiel der NFL in Deutschland sein. Das Duell wird in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen.