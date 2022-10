Der niederländische Motorradpilot Victor Steeman ist tot. Der 22-Jährige war am Samstag im Rennen der Supersport-300-WM in Portimao schwer gestürzt, nachdem er mit seinem Kawasaki-Teamkollegen José Perez Gonzalez kollidiert war. Der Niederländer wurde in Portugal ins Krankenhaus eingeliefert, dort sei er am Dienstag gestorben, gab seine Familie in einer Stellungnahme bekannt.