»Wir haben versucht, Novak Djoković eine Ausnahmegenehmigung zu verschaffen, aber das war nicht möglich«, sagte der Direktor der Miami Open, James Blake am Freitag. »Wir sind eines der wichtigsten Turniere der Welt, wir möchten die besten Spieler haben, die spielen können. Wir haben alles getan, was wir konnten. Wir haben versucht, mit der Regierung zu sprechen, aber das liegt nicht in unserer Hand.«