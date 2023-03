Boris Herrmanns Team Malizia ist bei der Weltumseglung The Ocean Race vorgerückt. Die Mannschaft des Skippers aus Deutschland hat in der ersten Hälfte der Königsetappe von Kapstadt nach Itajaí Rang zwei hinter der zum dritten Mal in Folge siegreichen Schweizer »Holcim-PRB« errungen. Die deutsche Rennjacht »Malizia – Seaexplorer« erreichte die Halbzeit-Ziellinie beim 143. Längengrad Ost vor Tasmanien in der Nacht auf Montag um 0:44:08 Uhr.