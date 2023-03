Königsetappe des Ocean Race Team Malizia passiert Kap Hoorn als Spitzenreiter

Verletzte Kuiper erholt sich

Im Team Malizia ist die Niederländerin Rosalin Kuiper bei ihrer Kap-Hoorn-Premiere auf dem Wege der Besserung. Die 27-Jährige hatte sich beim Sturz aus der Koje in Folge der Begegnung zwischen Boot und großer Welle am Sonntag eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde und Prellungen zugezogen. Sie ruht auf Anraten der Ärzte an Bord, um schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu sein.