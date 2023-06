Beginn der siebten und letzten Etappe beim Ocean Race. Beste Bedingungen in Den Haag – und dann diese Szene. Das Guyout-Team Europa rammt mit voller Fahrt die Yacht 11th Hour Racing. Beide Boote werden stark beschädigt und müssen in den Hafen zurückkehren.

Benjamin Dutreux, Guyout Environnement

»Ich sah das Boot vor mir auftauchen, es war zu spät. Ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war, es zu versuchen oder nicht, aber ich denke, es war nicht möglich, die Kollision zu verhindern. Aber ich übernehme die ganze Verantwortung. Es ist unsere Schuld, ganz sicher. «

Für die in der Gesamtwertung führenden US-Amerikaner von 11th Hour Racing ist der Unfall ein heftiger Rückschlag.

Charlie Enright, 11th Hour Racing:

»Wir haben unser Bestes getan, um eine Situation zu vermeiden, die ganz klar unvermeidlich war. Wir haben protestiert, die Schiedsrichter haben die schwarze Flagge gezeigt. Am Ende mussten wir das Rennen unterbrechen. Das Boot ist beschädigt, wir wissen nicht, wie sehr. Aber das sind alles nur Details. Das Wichtigste ist, dass es allen körperlich gut geht und sie in dieser traumatischen Situation wohlauf sind. Wie es jetzt weitergeht, ist noch ungewiss.«

Das Guyot-Team Europa erklärte mittlerweile, das Rennen nicht wieder aufnehmen zu wollen. Auch aus Respekt vor 11th Hour Racing. Die Amerikaner wiederum werden alles daran setzen, ihre Yacht wieder seetüchtig zu machen. Der deutsche Malizia-Skipper Boris Herrmann postete nach dem Zwischenfall bei Twitter:

»Wir sind unendlich traurig über die Kollision, die sich heute zwischen 11th Hour und Guyot ereignet hat. So sollte ein Rennen nicht beginnen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und wir werden beide Teams bei den notwendigen Reparaturarbeiten unterstützen.«

Tropenstürme, Flauten, das Südpolarmeer und der eisige Norden: Das alles liegt bereits hinter den Ocean-Race-Teams. Jetzt folgt die finale Herausforderung.

Boris Herrmann, Team Malizia:

»Die siebte Etappe wird total abwechslungsreich, was Wetter und Strategie angeht. Hier im englischen Kanal wird es erst mal sehr viele Hindernisse geben. Verkehrstrennungsgebiete, Windfahnen, Ölbohrplattformen, Strömungen mit uns, gegen uns alle sechs Stunden. Also wirklich komplex. Dann haben wir richtiges Hochseesegeln raus aus dem englischen Kanal in den Nordatlantik über die Biskaya entlang der portugiesischen Küste. Das ist etwas, wo wir uns recht darauf freuen, wo wir auch hoffen, dass wir ein bisschen starken Wind dort finden.«

Auch wenn der Gesamtsieg nicht mehr zu schaffen ist, will das Team noch einmal angreifen.

Boris Herrmann, Team Malizia:

»Wir wollen natürlich dann jetzt die Etappe noch mal gewinnen, um am Ende zu zeigen, was wirklich in uns steckt. Auch bei Leichtwind. Entgegen allen Unkenrufen können wir nämlich auch bei Leichtwind gut segeln, glaube ich. Und das wollen wir wirklich versuchen, noch mal hier hinzukriegen.«

Ein letzter Ritt noch, dann ist die Weltumseglung geschafft. Auf 30.000 Seemeilen nach dem Start am 15. Januar in Alicante folgen weitere 2200 Seemeilen bis Genua in Italien.

Boris Herrmann, Team Malizia:

Verrückt, darüber nachzudenken, dass es jetzt schon bald alles wieder vorbei ist, wo wir so lange darauf hingearbeitet haben, wo es so lange so ein fernes Ziel war, zum Ocean Race zu kommen, dafür extra ein Schiff zu bauen. Die ganze Mannschaft hat so hart gearbeitet, alles das möglich zu machen. Aber wir sind auch als Team, als Familie hat man fast das Gefühl, haben wir ein Abenteuer erlebt, sind um die Welt gereist, haben viele Begegnungen in Erinnerungen. Erinnerungen, die uns sicherlich lange erhalten bleiben. Also es sind auch gemischte Gefühle zu sehen, dass es jetzt zu Ende geht. «

Zehn Tage rechnen die Teams bis zur Ankunft in Genua. Voraussichtlich am 25. Juni soll die 14. Auflage des Ocean Race enden.